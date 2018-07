Djalma Santos vai ganhar memorial em Uberaba

A instalação do memorial foi tema de audiência entre o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o prefeito uberabense Paulo Piau, além de outras autoridades. O projeto foi desenvolvido pela Fundação Cultural de Uberaba e busca preservar a memória do jogador que fez história no futebol mundial. Sumayra Oliveira, presidente da fundação, disse que o ministro aprovou a ideia e prometeu apoiar sua realização, informação confirmada pela assessoria do ministério.

"Pretendemos prestar esta homenagem ao Djalma. Será um espaço fundamental para preservar sua memória e, claro, a do futebol brasileiro", afirmou Sumayra. A obra ainda não tem data prevista para começar, mas um novo encontro já está sendo agendado para acelerar os trâmites e acertar os detalhes. Hoje os objetos do ex-atleta encontram-se na residência onde morava, no Conjunto Cássio Rezende.

HISTÓRIA - Bicampeão mundial, Djalma Santos morreu no dia 23 de julho deste ano. Considerado um dos maiores jogadores da história, ele conquistou as Copas de 1958 e 1962 pela seleção brasileira. Ele vivia em Uberaba há 35 anos e, segundo o prefeito Paulo Piau, o memorial preservará a sua história. "Esse material é muito importante também para a história do esporte e do país", finalizou.