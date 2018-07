Do futebol ao marketing, veja as sugestões de grupo de torcedores para o São Paulo

Dirigentes do São Paulo conversaram por duas horas na tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, com um grupo de cerca de 20 torcedores, mobilizado pela organizada Independente, sobre definições para o futuro da equipe. De acordo com o presidente da uniformizada, Henrique Gomes, o Baby, estava presente a maioria dos diretores executivos do São Paulo, além do presidente Carlos Augusto de Barros Silva.

+ São Paulo discute nova 'regra' sobre dinheiro de venda de jogadores

Como adiantou o Estado, o grupo quer mais espaço nos bastidores do São Paulo, e cobrará profissionalismo da diretoria tricolor para as próximas temporadas, depois de sucessivas decepções do time em campo, nos últimos anos. "A reunião foi 100% positiva", avaliou Baby, após a conversa desta quarta. "Conseguimos expor nossas ideias e reivindicações, e demos nossa contribuição para os próximos passos do clube."

O grupo discutiu com os dirigentes uma série de ideias, opiniões e cobranças, divididas em nove tópicos e compiladas em uma "cartilha" entregue à diretoria, com o intuito de ajudar os dirigentes no planejamento para 2018. A organizada emitirá uma nota sobre o encontro ainda nesta quarta. Ninguém do clube se pronunciou sobre a conversa, até o momento.

Entre as sugestões, elaboradas pela Independente e outras 70 mídias são-paulinas não oficiais, estão mudanças no estatuto do clube (pedido de direito a voto para sócios-torcedores), uma proposta de terceirização do departamento de marketing (e ações para valorizar a marca do São Paulo), e pedidos de contratações pontuais para o time de Dorival Junior (goleiro, laterais, meio-campista e dois atacantes).

O grupo ainda cita Lucas Moura e Alexandre Pato como exemplos de "jogadores de renome" em quem o clube deveria apostar, e sugere cinco nomes para cargos no departamento de futebol, como superindente ou coordenador: Leonardo, Lugano, Pintado, Raí e Muricy.

"Presidente, iremos monitorar todas essas solicitações e queremos um retorno de todos os itens", informa o grupo, no documento. "Não deixaremos isso ser engaveatado e não mais permitiremos amadorismo no SPFC. Chega de lutarmos na parte de baixo da tabela. Queremos e exigiremos títulos!"

Veja os tópicos propostos pelo grupo de torcedores, na íntegra:

1) Estatuto

- Deve ser utilizado da melhor maneira possível, com contratação de profissionais com notável saber em suas especialidades, colocando metas a serem atingidas para cada diretor remunerado, tratando o futebol de forma profissional.

- Respeitar a profissionalização dos cargos diretorivos, deirando de lado nomeações pessoas e políticas. O SPFC não pode ser utilizado para benefícios pessoais e políticos.

- Abertura de votos para sócios e não apenas para conselheiros.

2 ) Transparência no departamento financeiro

- Divulgação trimestral de todas as contas do clube, de maneira transparente e de fácil visualização por parte do torcedor, aumentando a confiabilidade da diretoria junto ao torcedor e, principalmente, aos investidores que queiram formalizar parceiros com o clube.

- Queremos saber em detalhes a destinação dos R$ 170.000.000,00 em vendas realizadas esse ano.

- Quanto da dívida foi abatida com essas receitas e quanto é a dívida atual.

3) Marketing e estratégias inteligentes

- Entendemos que a terceirização do departamento de marketing é o caminho, com metas a serem buscadas e resultados alcançados.

- Não podemos aceitar um diretor ou gerente que não seja referência no mercado e muito menos amadores gerindo esse departamento, com salários de profissionais de ponta.

- O plano de Sócios Torcedores está abandonado e os benefícios quase não existem, sendo uma forte ferramenta de receita do clube. Qual o projeto para o próximo ano?

- Busca por melhores patrocínios e valorização da marca, pois somos a terceira torcida do Brasil em quantidade de pessoas e a primeira no quesito apoio ao time.

- Manutenção de ingressos a preços mais acessíveis, para fortalecermos o novo modelo de torcida que conseguimos implantar nesse ano.

- Tentativa junto ao Ministério Público da volta de venda de ingressos de arquibancada nas bilheterias, pelo menos para os setores mais populares, mesclando a venda online e a venda na bilheteria.

- Aumentar o tempo de permanência do torcedor dentro do estádio (antes e depois da partida), com tudo o que o Morumbi possa oferecer, transformando a partida em um grande evento.

- Aumentar o número de lojas e serviços dentro do Morumbi, com maior quantidade de produtos oficiais ou licenciados pelo clube, para que tenhamos uma fidelização da marca e um ótimo retorno financeiro. Hoje quase não vemos no mercado produtos oficiais do São Paulo Futebol Clube.

- Diversificar as praças de alimentação no estádio, com mais variedades e opções.

- Reforma parcial do Morumbi (cobertura e aproximação do campo).

4 ) Contratações

- Contratação de laterais.

- Contratação de 1 goleiro, para que ocorra uma concorrência saudável com o atual titular.

- Contratação de mais um meio campista, visto que Cueva servirá a seleção de seu país.

- Contratação de mais dois atacantes.

- Contratação de dois jogadores de renome, como Lucas Moura e Alexandre Pato.

- Manutenção dos principais jogadores (Sidão, Arboleda, Rodrigo Caio, Militão, Jucilei, Hernanes, Petros, Pratto e Marcos Guilherme).

5) Embaixadas são paulinas

- Aprovação e efetivação das embaixadas são-paulinas em outros estados.

- Aprovação do projeto "Embaixadas", buscando fomentar/fortalecer a torcida são-paulina fora do estado de SP, com incrível potencial de ganho atra´ves dessa fomentação da marca São Paulo Futebol Clube, Sócio Torcedor, além de servir de base de apoio do clube.

6) Situações futuras envolvendo Diego Lugano e Kaká

- Que seja feito um acordo com esses ídolos, levando em conta a consideração à imagem deles perante à torcida e o benefício que o clube possa ter com isso (tanto técnico, como financeiro).

7) Utilização da base de Cotia

- Melhor organização sobre vendas prematuras e sem sentido (observar o lado técnico do jogador e seu possível futuro no clube).

- Além do aspecto financeiro que Cotia nos rende, temos que ter em mente a questão técnica e os títulos que essas joias podem nos trazer. O equilíbrio é fundamental, algo não demonstrado esse ano.

- Retorno e reavaliações de jogadores emprestados.

- Estreitar a relação Barra Funda/Cotia.

- Empréstimos de jogadores para outros times com o intuito de aprimoramento técnico dos mesmos, bem como, diminuição de custos salariais ao São Paulo Futebol Clube.

8) Alterações no departamento de futebol

- Contratação de um gestor ou superintendente de futebol

- Contratação de um coordenador técnico, com capacitação profissional que o cargo exige

- Sugestões de nomes que poderiam compor esses cargos: Leonardo, Lugano, Pintado, Raí e Muricy.

9) Planejamento para 2018

- Manutenção da equipe titular e comissão técnica.

- Contratações pontuais como supracitados no tópico 1

- Utilização da base como supracitado no tópico 6

- Respeitar o torcedor e expor a situação financeira com frequência

- Queremos transparência na gestão

Presidente, iremos monitorar todas essas solicitações e queremos um retorno de todos os itens. Não deixaremos isso ser engaveatado e não mais permitiremos amadorismo no SPFC. Chega de lutarmos na parte de baixo da tabela. Queremos e exigiremos títulos!

São Paulo, 29 de novembro de 2017