Do outro lado do mundo, corintianos se reúnem para assistir clássico

Os rivais Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar neste sábado, em Itaquera, às 16h no horário de Brasília. O clássico envolve disputa pelas primeiras posições na tabela do Brasileiro. De um lado, a equipe alviverde defende a liderança da competição, com 48 pontos. Do outro, o time de Cristóvão Borges luta por uma sequência de bons resultados para revigorar o ânimo e voltar ao G-4, já que vem na quinta posição e carrega mais recentemente uma derrota para o Santos e um empate contra o Coritiba fora de casa. O duelo é tão importante nesse momento para os adversários paulistas que nem mesmo quem está do outro lado do mundo quer perder os 90 minutos.

O Corinthians contará com o apoio de sua torcida para tentar superar o rival. Mas não serão apenas os torcedores de Itaquera, com torcida única, que vão empurrar o time e fazer figa para superar o líder e 'inimigo' paulista. No Japão, uma parte da maior torcida organizada do Corinthians, com mais de 6 mil sócios cadastrados, estará ligada na partida. Enquanto a bola rola às 16h no Brasil, os corintianos no Japão se reúnem às 4h da manhã (horário de Brasília) para acompanhar o clássico em um telão na cidade de Toyota.

Diante da expectativa do jogo, um dos líderes e fundadores da torcida corintiana no Japão, Ronaldo Ishigaki, conhecido como Cural, fez questão de colocar mais pressão no time de Cristóvão Borges. "Jogando em casa, com estádio lotado, a vitória do Corinthians é obrigação. A partida poderia terminar 1 a 0, com gol no fim, do jeito que o corintiano gosta", brincou, em conversa com o Estado pelo Facebook.

Para Ronaldo, poder reunir os amigos e torcer para o time brasileiro morando há mais de 17 mil quilômetros de distância, é garantir a emoção como se estivesse no Brasil. "Muitos amigos viajam cerca de duas horas para ver o jogo com a gente. Temos a nossa bateria, os gritos de arquibancada, tudo como uma torcida organizada. Parece que estamos no estádio mesmo. Aqui é o nosso Pacaembu (antiga casa do Corinthians) do Japão", compara.

O confronto deste sábado chega à marca de oito partidas nas novas arenas dos clubes, com quatro jogos realizados no Allianz Parque e três na Arena Corinthians. Na casa do Palmeiras, o mandante conquistou duas vitórias, um empate e amargou uma derrota. Em Itaquera, além de um empate, cada equipe carrega uma vitória na conta.