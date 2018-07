Do Z-4 ao G-6, Botafogo se torna o melhor time do segundo turno

Enquanto Palmeiras e Flamengo disputam o título do Campeonato Brasileiro, um outro time vem se destacando na competição. Após bater o Santa Cruz na quarta-feira por 1 a 0, o Botafogo se tornou o dono da melhor campanha do segundo turno. Em uma arrancada impressionante, o clube deixou a zona de rebaixamento para chegar ao grupo que se classifica à Libertadores da próxima temporada.

Mesmo podendo perder o posto de melhor equipe da segunda metade do campeonato, já que possui um jogo a mais que o Palmeiras, o time alvinegro tem motivos de sobra para comemorar. Se no primeiro turno o panorama não era dos mais animadores, agora, os comandados de Jair Ventura possuem grandes marcas.

O técnico, aliás, é um dos grandes responsáveis pelo bom desempenho. Efetivado em agosto após saída de Ricardo Gomes, conseguiu dez vitórias nos últimos 13 jogos. Aproveitamento de 76,9%. Internamente, ele é elogiado por tornar o ambiente em General Severiano mais leve.

Com 53 pontos, na quinta colocação, a equipe somou 30 pontos no returno, contra 28 do clube paulista e 23 do Flamengo.

Outro destaque fica por conta do setor defensivo, que apresentou franca evolução. Nos últimos 13 jogos, apenas cinco gols sofridos. Já o ataque, é comandado pelo jovem Sassá que, aos 22 anos, balançou as redes em 11 oportunidades, sendo o vice-artilheiro, atrás apenas de Fred, com um gol a mais.

Dentro de campo, o Botafogo volta a jogar somente daqui a nove dias, em um sábado, contra o Coritiba, às 18h30, no estádio Luso-Brasileiro. O embate é válido pela 33ª rodada.