Documentação atrasa e adia estreia de Cajá na Ponte Preta

Não será desta vez que Renato Cajá fará sua reestreia com a camisa da Ponte Preta. A diretoria do clube tentou, mas não conseguiu a liberação do meia a tempo da partida diante do Bragantino, marcada para esta sexta-feira, às 21h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 15.ª rodada da Série B. Para jogar, ele precisaria ser inscrito até esta quinta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que não aconteceu.

Um dirigente da federação chinesa está viajando e, por isso, não foi encaminhada para o Brasil parte da documentação do jogador, que estava atuando num clube local. Assim, a Ponte Preta viu cair por terra a homenagem que faria aos torcedores em seu aniversário de 114 anos, que acontecerá no dia 11, segunda-feira.

"Infelizmente as coisas na federação chinesa às vezes são um pouco complicadas mesmo. Sou testemunha do trabalho e empenho dos dois times para que eu pudesse jogar amanhã (sexta), mas não dependeu deles. De qualquer forma, quero falar ao torcedor: apesar de eu só poder estrear na sexta que vem, estarei aqui nesta sexta à noite torcendo pela Ponte e chamo a todos para virem torcer junto. A Ponte quer encontrar o caminho das vitórias já nesta partida e conta com a força da torcida para isso", afirmou Renato Cajá.

Com a ausência de Renato Cajá, o veterano Adrianinho volta ao time titular da Ponte Preta para o confronto contra o Bragantino. O técnico Guto Ferreira também promoveu o retorno do zagueiro Diego Sacoman, recuperado de dores no púbis.