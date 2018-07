Documentação irregular tira Fernando Bob de jogo da Ponte

O técnico Guto Ferreira recebeu uma péssima notícia para a estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, neste domingo, às 19h30, em Campinas. Por conta de um atraso na documentação, o volante Fernando Bob é desfalque certo no confronto.

Um grupo de empresários comprou os direitos econômicos de Fernando Bob do Fluminense e os repassaram para a Ponte até o fim de 2015. No entanto, o novo contrato ainda não foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, o volante não estará à disposição de Guto Ferreira.

Titular absoluto nos últimos dois anos, Fernando Bob é peça-chave no esquema tático do treinador, tanto que foi titular nos jogos-treino contra Rio Branco e Coritiba. A tendência é que Bruno Silva, que esteve próximo de acertar com o Vasco, ganhe uma vaga no meio-campo. Josimar, Juninho, Paulinho e Dedé são os outros volantes do elenco alvinegro.

Ainda nesta segunda-feira, a diretoria anunciou os preços dos ingressos para as partidas que serão realizadas no Moisés Lucarelli: R$ 60 contra Santos e São Paulo e R$ 40 diante dos outros times. Além disso, em todo jogo haverá uma carga de dois mil ingressos com a metade do preço estipulado às inteiras.