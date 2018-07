Documentário analisa crescimento do 'fenômeno' Neymar

SÃO PAULO - Produzido pelos estudantes Eduardo Laiola e Rafael dos Reis como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da PUC de São Paulo, o documentário 'Neymar - O Caminho do Mito' propõe uma análise do jogador do Santos e da seleção brasileira muito além do espaço das quatro linhas e tenta abordar o atleta como um fenômeno midiático. O filme mostra a trajetória de Neymar desde criança, ainda jogando futsal, até os dias atuais e discute quais são as consequências para sua carreira da superexposição de mídia pela qual ele passa.

De modo que a parte final do trabalho, de 40 minutos, mas bastante dinâmico, com imagens gentilmente cedidas pelas emissoras de TV, se debruça sobre as perspectivas da vida profissional de Neymar, comparando-o com o principal mito do futebol brasilero e mundial, que também jogou no Santos, o Rei Pelé.

O documentário conta com entrevistas de importantes personalidades da história do Santos, como Pepe e Zito; do atual presidente do clube, Luis Alvaro de Oliveira; de técnicos de futebol como Dorival Júnior e René Simões, além de jornalistas, fãs e profissionais de marketing. Trata-se de um trabalho acadêmico, sem fins lucrativos.