Documentário mostra rotina de ex-roupeiro na seleção brasileira

A paixão de Rogelson Barreto pela seleção brasileira foi retratada no cinema antes de sua demissão. O roupeiro foi um dos protagonistas da série documental "Brasileiros de Coração" lançada pelo Banco Itaú, patrocinador da seleção brasileira, na qual diferentes personagens reais relatam seu amor pelo futebol e pela seleção.

Criado pela agência de propaganda África e produzido pela Conspiração, o filme reúne dez mini documentários, com personagens importantes do futebol brasileiro, como Aldyr Schlee, criador do uniforme da seleção, o narrador esportivo José Silvério, o colecionador José Renato Santiago e até os relatos dos familiares do zagueiro David Luiz. "É um projeto inovador que foge do padrão clássico ao utilizar narrativas verdadeiras, ou seja, personagens reais relatando sua paixão", conta Renata Brandão, diretora-executiva da Conspiração.

Rogelson estrela o episódio quatro, chamado "O roupeiro", no qual mostra como transformava seu trabalho na Granja Comary em algo mais do que cuidar do material esportivo.

"Eu falo com a roupa que vou colocando, converso com as chuteiras e digo que tem de dar certo, passo uma energia positiva. Passo para todos os atletas. Quero ser sempre o pé quente da seleção", diz Rogelson em um trecho do documentário. "Tenho muito orgulho de ser roupeiro da seleção brasileira", afirma em outro momento.

"Ele ficou muito tranquilo na frente das câmeras. É bem carismático e conseguimos mostrar o lado místico e espiritual que ele dava ao trabalho", contra Pablo Alvez, coordenador executivo de projetos da Conspiração. "Ele se considerava um amuleto da seleção e acredita que dava sorte aos jogadores", afirma.

O documentário estreou no dia 5 de junho na sala 4 do Espaço Itaú de Cinema do Shopping Frei Caneca, em São Paulo, antes do início da Copa do Mundo, e já saiu de cartaz. E está em exibição nas redes sociais desde o dia 29 de abril.

Até hoje, o filme contabiliza 25 milhões de acessos pelos internautas, o que demonstra que a eliminação vexatória da seleção brasileira, com a derrota de 7 a 1 para a Alemanha, não comprometeu a força dos personagens nem o caráter inovador do projeto.