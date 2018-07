Documentário sobre Democracia Corintiana estreia em São Paulo

Depois de pré-estreias em São Paulo em outubro, o documentário Democracia em Preto e Branco finalmente poderá ser visto pelo público em geral na capital paulista. Nesta quinta-feira, o Caixa Belas Artes passa a exibir o longa metragem, inspirado na Democracia Corintiana, movimento realizado por jogadores do time paulista no início dos anos 80 em que todos decidiam o que aconteceria dentro do clube por meio de votos igualitários.

O documentário dirigido por Pedro Asbeg demorou quatro anos para ficar pronto e busca unir três elementos essenciais na história do País naquela época: o movimento futebolístico liderado por Sócrates, Casagrande e Wladimir, a campanha das Diretas Já, que buscava eleições diretas no Brasil, quando o País ainda era comandado pelos militares, e também o nascimento de uma nova geração de bandas de rock.

Além de Menção Honrosa no Festival É Tudo Verdade 2014, o filme, que tem uma hora e meia de duração, foi selecionado para as mostras competitivas do Festival Internacional de Cinema Documentário da Cidade do México, que está acontecendo nesta semana, e o Havana Film Festival, marcado para dezembro, em Cuba. Seu lançamento coincide com os 50 anos do golpe militar e 30 anos das Diretas Já e eleições de 2014.

Primeiro longa-metragem brasileiro parcialmente financiado com crowdfunding (financiamento coletivo), o filme traz entrevistas exclusivas com os protagonistas do movimento, entre elas uma das últimas feitas com Sócrates, e também personagens importantes como Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva, Marcelo Rubens Paiva, Marcelo Tas e Paulo Miklos.

Corintiano assumido, Serginho Groisman, que também deu seu depoimento para o filme, faz um resumo do que é o documentário. "Para mim, estavam colocadas as três principais questões da minha vida: política, futebol e rock'n'roll, não necessariamente nessa ordem". Democracia em Preto e Branco tem Núcleo Base, do Ira!, como música de abertura, e é narrado pela cantora Rita Lee, outro ícone da época.