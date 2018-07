Documentário sobre título mundial do São Paulo receberá incentivos fiscais

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Cultura publicou nesta quarta-feira no Diário Oficial um despacho do secretário Andrea Matarazzo liberando a inclusão do documentário Soberano 2, focado na história do São Paulo, no programa cultural de incentivos fiscais do Estado e autorizou à produtora responsável pelo projeto a captação de R$ 600 mil no mercado.

Sob o título Soberano 2, A Conquista do Mundial de 2005, o projeto vai retratar o tricampeonato mundial são-paulino conquistado naquele ano, no Japão, após a vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, da Inglaterra. Segundo o diretor de Marketing do São Paulo, Rogê David, o lançamento do filme está previsto para o primeiro semestre de 2012 e será uma sequência de Soberano, Seis Vezes São Paulo, filme que retrata os seis títulos brasileiros do clube.

A Secretaria de Estado da Cultura afirmou, por meio da assessoria de Imprensa, que acatou o recurso administrativo interposto pela produtora G7 Cinema e, por isso, reformou a decisão de reprovar o projeto, algo que está previsto na legislação. Em maio, o projeto havia sido reprovado pela Comissão de Análise de Projetos da pasta.

Ainda de acordo com a secretaria, já foram aprovados no mesmo programa que concede incentivos fiscais, via ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), outros projetos de filme relacionados ao tema, como Fiel, Meninos da Vila - A Magia do Santos e a primeira versão de Soberano.

"Como o futebol faz parte da cultura nacional e o Brasil sediará os dois maiores e mais importantes eventos esportivos do mundo nos próximos anos, a Secretaria de Estado da Cultura considera recomendável o estímulo a ações que ampliem a cultura audiovisual esportiva brasileira, em especial no Estado de São Paulo", informou a Secretaria de Estado da Cultura.

A G7 Cinema é especializada na produção de documentários sobre clubes de futebol. "O filme, por enquanto, ainda não existe. Só vai existir se houver captação e orçamento", afirma o produtor da G7 Cinema, Gustavo Ioschpe.