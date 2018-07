Documento atrasa e Palmeiras adia acerto com Cristaldo

Uma negociação que parecia algo simples, se tornou uma novela no Palmeiras. Embora o atacante Jonatan Cristaldo esteja no Brasil desde quinta-feira, o clube ainda não conseguiu todos os documentos para sacramentar o acerto e assinar contrato com o jogador.

A diretoria palmeirense aguarda alguns documentos do Metalist, da Ucrânia, time detentor dos direitos do argentino, para fechar o negócio. Cristaldo já está treinando na Academia de Futebol e foi aprovado em todos os exames médicos. Por isso, o acordo deve ser finalizado em breve.

A janela de transferências para jogadores que chegam do exterior se encerra nesta quarta-feira e, pelo menos por enquanto, o Palmeiras não tem preocupações de não conseguir inscrever o atacante, que chega por indicação do técnico Ricardo Gareca.

O retrospecto recente em negociações, no entanto, deixa o torcedor palmeirense preocupado. O atacante Willian José era dado como certo no clube, mas o acordo travou e ele foi descartado. O meia Diego Souza era outro alvo, mas também ficou mais longe depois de algumas conversas.