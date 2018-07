Dodô admite incômodo por fase ruim do Santos, mas vê o time em evolução

Titular do Santos, o lateral-esquerdo Dodô admitiu após o empate sem gols com a Chapecoense na noite deste domingo, na Arena Condá, em Chapecó, que a equipe está incomodada com o momento ruim na temporada. O empate foi o segundo seguido do time santista no Campeonato Brasileiro e manteve a equipe do técnico Jair Ventura próxima da zona de rebaixamento.

+ TEMPO REAL - Chapecoense 0 x 0 Santos

+ TABELA - Classificação do Campeonato Brasileiro

"Incomoda bastante. Fizemos um jogo bem difícil hoje. O time deles é forte fisicamente. É uma situação que incomoda, mas temos de trabalhar para sair dali. Estamos trabalhando bastante para recuperar as posições", disse o jogador em entrevista ao canal SporTV após a partida.

Apesar da situação do time paulista, 15º colocado, com 15 pontos, apenas um a mais que o América-MG, primeira equipe dentro da zona do descenso, Dodô afirmou que o Santos está em evolução e viu o resultado em Chapecó como positivo.

"Acho que um ponto não é ruim. É o segundo jogo que saímos sem perder fora de casa (o Santos venceu o Fluminense no Maracanã pela 12ª rodada, antes da pausa para a Copa do Mundo). Temos melhorado, mas não é o suficiente. Não é o que a gente quer. Temos de trabalhar para sair dessa situação na tabela", finalizou.

Na próxima rodada, a 15ª, o Santos tem um duelo difícil para se recuperar na competição nacional. Os comandados de Jair Ventura, técnico que segue pressionado no cargo, enfrentam o líder Flamengo, quarta-feira, às 21h45, na Vila Belmiro.