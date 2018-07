Dois anos após estreia, Ganso vive auge no São Paulo

Foi num 18 de novembro que Paulo Henrique Ganso pisou pela primeira vez no gramado do Morumbi como jogador do São Paulo. Contratado junto ao Santos, ele entrou nos minutos finais da vitória sobre o Náutico por 2 a 1 e hoje, dois anos após sua chegada, vive seu melhor momento no clube.

Foram meses para que o meia se estabilizasse e, entre altos e baixos, não faltou quem visse na aposta - que custou quase R$24 milhões - um negócio fadado ao fracasso. No ano passado, porém, Ganso acordou e foi um dos responsáveis por evitar o rebaixamento da equipe no Brasileiro.

Em 2014, os números impressionam. Após o ex-presidente santista Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro dizer que o jogador tinha uma "lesão incurável", Ganso é o segundo que mais jogou pelo São Paulo no ano (59 partidas, uma a menos que Rogério Ceni). A eficiência também se comprova com as 12 assistências e oito gols marcados.

Em 2012, ele chegou a fazer parte do elenco que conquistou a Copa Sul-Americana, mas pouco jogou graças à boa fase de Jadson e, especialmente, Lucas. Agora, desta vez, ele espera conquistar seu primeiro título "para valer" para coroar o grande momento.

"O importante é que estamos na briga por dois títulos. Vamos buscar a vaga na próxima fase da Sul-Americana e isso passa por um bom jogo na ida. Temos que marcar gols, porque, assim, praticamente traremos a classificação para São Paulo e avançaremos para a final", afirmou ao site oficial do clube.