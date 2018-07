Dois anos após sofrer lesão, Judivan volta a ser relacionado no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado os jogadores relacionados no Cruzeiro para o duelo contra o Fluminense, domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a lista traz uma excelente novidade: a presença de Judivan.

+ Mano confirma Lucas Silva no lugar de Henrique contra o Fluminense

+ Marlon elogia Cruzeiro e cobra inteligência do Fluminense no Mineirão

Revelado pelo próprio Cruzeiro e com apenas 22 anos, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante uma partida da seleção brasileira no Mundial Sub-20, em junho de 2015, na Nova Zelândia. Desde então, Judivan conviveu com uma série de dramas, como problemas pós-operatórios, novas lesões e cirurgias.

Sua recuperação clínica só foi se concluir em setembro deste ano. E, no dia 13 daquele mês, voltou a treinar com o grupo. A partir daí ele veio seguindo um plano especial de reabilitação até ser finalmente relacionado neste sábado.

Outra boa novidade na lista é a presença do zagueiro Léo, recuperado de um desgaste muscular na panturrilha esquerda. Rafinha, após cumprir suspensão, também está de volta.

"Eu vinha com um desgaste na panturrilha durante as finais da Copa do Brasil. Depois, agravou um pouco após o jogo contra o Corinthians. Conseguimos fazer um tratamento para poder recuperar e não se tornar algo crônico. Tratamos e curamos 100% para estar de volta nessa reta final. Não sinto nenhuma dor, estou tranquilo, treinando com bola e fazendo os movimentos normais", contou o zagueiro Léo.

Se Léo está de volta, o volante Henrique está suspenso e vai desfalcar o Cruzeiro, enquanto o meia-atacante Alisson sentiu um desconforto e também não foi relacionado.

Confira a lista dos jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Rafael e Lucas França;

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Galhardo;

Zagueiros: Arthur, Digão, Léo, Manoel e Murilo;

Meio-campistas: Lucas Silva, Lucas Romero, Nonoca, Messidoro, Rafinha, Robinho e Thiago Neves;

Atacantes: Jonata, Judivan e Rafael Sóbis.