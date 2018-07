Dois anos após título da Liga dos Campeões, Di Matteo revê Chelsea

Dois anos e cinco meses depois da conquista do maior título da história do Chelsea, a Liga dos Campeões, Roberto Di Matteo reencontra sua ex-equipe nesta terça-feira. Em Gelsenkirchen, seu atual time, o Schalke 04, recebe os londrinos pela fase de grupos da mesma competição que venceu em 2012.

O italiano, porém, garante que o sentimento pelos Blues fica apenas no aspecto pessoal. "Passei muitos anos da minha vida no Chelsea e ainda conheço muitas pessoas que lá trabalham. Jogadores, também. Mas isso é mais uma coisa privada e não tem nada a ver com o meu trabalho." Á época como treinador interino, Di Matteo comandou o Chelsea que bateu o Bayern, nos pênaltis, em plena Munique, para levantar a Liga dos Campeões.

"Até agora, eles estão muito fortes. No Campeonato Inglês, ninguém parece ter chance de alcançá-los. Por isso, temos que jogar muito bem e esperar que eles não estejam em sua melhor fase amanhã à noite para vencer o jogo", afirmou Di Matteo nesta segunda, reconhecendo a grande fase dos adversários, líderes do Grupo G com 8 pontos. Na rodada de abertura do grupo, Chelsea e Schalke ficaram no 1 a 1 em Stamford Bridge. Agora, o duelo será em Gelsenkirchen, onde o time alemão está invicto. Os ingleses, porém, ainda não perderam nenhuma partida na temporada.