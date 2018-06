Dois anos depois de sua saída, Roger Machado reencontra o Grêmio

O duelo entre Grêmio e Palmeiras, nesta quarta, pela 10ª rodada do Brasileirão, além de ser um dos embates mais esperados do Nacional em função de seus elencos, marca também o reencontro do técnico palmeirense Roger Machado com o clube que o projetou nacionalmente como treinador.

É a primeira vez que Roger vai enfrentar o Grêmio, já que não o fez enquanto comandou o Atlético-MG, no ano passado. O treinador é apontado como um dos fundadores das bases tricolores para o atual momento vitorioso, sob o comando de Renato Gaúcho.

Deixou um legado em forma de padrão tático mantido pelo sucessor, que já fez o Grêmio alcançar quatro títulos (penta da Copa do Brasil em 2016, tri da Libertadores em 2017, bi da Recopa continental em 2018 e o Gauchão também deste ano).

Roger aplicou um modelo com Luan atuando como falso 9, num esquema 4-2-3-1, e com um elenco qualificado, valorizou o entrosamento que hoje faz do Grêmio uma das melhores equipes do País. À frente do Palmeiras, segue pressionado por resultados em função do alto investimento no elenco.

Após uma sequência de três jogos sem vencer, apesar do bom momento da Libertadores, Roger passou a ser questionado e sofrer pressão da torcida. Venceu o clássico com o São Paulo e viu as cobranças se aliviarem. Mas a sequência de jogos até a parada para a Copa é desafiadora.

Depois do Grêmio, faz uma longa viagem a Fortaleza enfrentar o Ceará no fim de semana e, na quarta, recebe o Flamengo em casa.