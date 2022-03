Dois brasileiros e seis estrangeiros têm contrato suspenso por clube russo

Os jogadores brasileiros Wanderson e Kaio Pantaleão e o paraguaio Júnior Alonso, ex-Atlético-MG, tiveram seus contratos suspensos pelo Krasnodar, da Rússia. O clube anunciou nesta quinta-feira a liberação do trio e de outros cinco atletas para ficarem perto de suas famílias em meio à guerra dos russos contra a Ucrânia.

Na quarta-feira, os jogadores já haviam se negado a treinar e o técnico alemão Daniel Farke acertou a sua saída do Krasnodar. Os contratos dos oito atletas com o clube russo ainda são válidos, apesar da liberação.

Leia Também Fórmula 1 bane a Rússia de seu calendário de GPs e anuncia que não corre mais no país

"Krasnodar suspendeu contratos com vários jogadores. Os jogadores vão treinar sozinhos", informou o clube em nota. A liberação foi uma solicitação dos próprios jogadores devido ao medo da guerra entre russos e ucranianos.

Os oito atletas liberados foram os brasileiros Wanderson e Kaio Pantaleão, o paraguaio Júnior Alonso, o norueguês Erik Botheim, o sueco Viktor Claesson, o equatoriano Cristian Ramirez, o francês Rémy Cabella e o colombiano Jhon Córdoba.

Alonso foi destaque do Atlético-MG na última temporada e acabou vendido ao Krasnodar no início de janeiro. A torcida atleticana deseja a volta do atleta paraguaio, mas a diretoria acredita que a negociação para repatriar o zagueiro seja difícil.