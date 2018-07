Dois confrontos abrem terceira rodada da Série B

A abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá duelos entre times dos Estados de São Paulo e Paraná, nesta terça-feira, a partir das 21 horas. De olho na liderança, o Santo André visita o Paraná, enquanto que a Portuguesa recebe o Coritiba.

Dois dos clubes mais tradicionais do país, Lusa e Coritiba se enfrentam no estádio do Canindé, em São Paulo. O time da casa tenta recuperar-se da derrota para o Figueirense, em Florianópolis. O resultado derrubou a Portuguesa para a nona posição, com três pontos.

A situação do clube paranaense, entretanto, não é nada confortável. Com apenas um ponto somado em duas partidas, a equipe comandada pelo técnico Ney Franco entra pressionada para buscar a primeira vitória. Perdeu na estreia para o Náutico e depois empatou, em Joinville, com o América-MG.

Na outra partida, o Paraná defende contra o Santo André uma invencibilidade de 11 jogos atuando no estádio Durival de Britto, em Curitiba - são seis vitórias e cinco empates. A última derrota aconteceu no dia 7 de fevereiro deste ano, quando perdeu o clássico para o Atlético por 1 a 0, pelo Campeonato Paranaense.

No último sábado, o time do Sul acabou derrotado pela Ponte Preta e figura na décima posição, com três pontos. Já o clube do ABC paulista é o sexto colocado, com quatro pontos, e pode assumir a liderança provisória.

A rodada terá sequência na próxima sexta com outras três partidas. Náutico e Bahia tentam manter os 100% de aproveitamento contra Bragantino e Ponte Preta, respectivamente.

Confira a 3.ª rodada da Série B:

Terça-feira - 21 horas

Portuguesa x Coritiba

Paraná x Santo André

Sexta-feira - 21 horas

Guaratinguetá x Vila Nova

Náutico x Bragantino

Bahia x Ponte Preta

Sábado - 16h10

São Caetano x Ipatinga

ASA x Sport

Icasa x América-RN

América-MG x Figueirense

21 horas

Brasiliense x Duque de Caxias