Dois dias após deixar o São Paulo, Wesley é anunciado como reforço do Sport

O volante Wesley não demorou muito tempo para encontrar um novo clube na sua carreira. Nesta segunda-feira, apenas dois dias após a oficialização da sua saída do São Paulo com a rescisão do contrato, o meio-campista foi anunciado como novo reforço do Sport.

Wesley chegará nesta terça-feira ao Recife, onde vai realizar exames médicos antes de assinar um contrato até o fim de 2017 com o Sport, sendo apresentado posteriormente. O clube pernambucano explicou que terá a preferência para prorrogar o vínculo com o meio-campista.

A contratação de Wesley atende a um pedido do técnico do Sport, Vanderlei Luxemburgo, que trabalhou com o jogador nos primeiros passou da sua carreira, em 2007, no Santos.

"Estou muito feliz. É uma oportunidade que eu esperava há algum tempo, a de defender o Sport. Conheço a história do Clube e sua grandeza. Vou de corpo e alma para vestir essa camisa e, com certeza, vou fazer o máximo para escrever o meu nome na história do Sport", disse Wesley. "A torcida do Sport inflama o tempo inteiro. Tive a chance e de atuar na Ilha e vi isso de perto. Ter a oportunidade de jogar com ela a favor será especial", completou, ao site oficial do clube pernambucano.

Wesley começou a sua carreira no Santos, também tendo passado por Atlético Paraense, Werder Bremen, da Alemanha, e Palmeiras antes de chegar ao São Paulo em 2015, onde não brilhou. O volante, de 30 anos, também foi convocado duas vezes para a seleção brasileira em 2010.