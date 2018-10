Dois dias após derrota no Italiano, Genoa demite técnico e anuncia substituto

Dois dias depois de ser derrotado por 3 a 1 pelo Parma, em casa, pelo Campeonato Italiano, o Genoa anunciou a demissão do técnico Davide Ballardini e, também nesta terça-feira, confirmou a contratação do croata Ivan Juric como substituto.

Ballardini estava há um ano no comando da equipe de Gênova, que com a derrota como mandante terminou a oitava rodada da competição nacional na 12ª posição, com 12 pontos, mas a equipe só disputou sete jogos no torneio e ainda tem um confronto adiado a realizar.

Oficializado como substituto para o cargo, Juric viverá a sua terceira passagem como treinador do Genoa, que ele dirigiu anteriormente em 2016 e 2017. E ele reassume a equipe com tempo para treiná-la para o grande desafio do próximo dia 20, quando enfrentará a líder Juventus, em Turim, pela nona rodada do Italiano. A competição está em período de pausa por causa de datas reservadas pela Fifa para amistosos e para competições de seleções.

Também nesta terça-feira, o lanterna Chievo anunciou a demissão do técnico Lorenzo D'Anna, mas ainda não confirmou um substituto para o posto. O clube de Verona e o Genoa são os primeiros times a contarem com a saída de treinadores durante esta edição do Italiano.