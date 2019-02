Dois dias após empate, São Paulo encara o Red Bull de novo e vence jogo-treino

O técnico interino Vagner Mancini aproveitou o jogo-treino contra o Red Bull Brasil, na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda, na capital, para fazer alguns testes na equipe do São Paulo. O time venceu por 1 a 0, com gol de Everton Felipe. Coincidentemente, os dois clubes se enfrentaram no último domingo, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Paulista, e o resultado foi um empate por 0 a 0.

Vagner Mancini colocou o time para jogar no esquema tático 3-5-2. O volante Jucilei, por exemplo, jogou como zagueiro. O treinador escalou Jean; Rodrigo Freitas, Jucilei e Lucas Kal; Bruno Peres, Jonatan Gomez, Everton Felipe e Nenê; Diego Souza e Gonzalo Carneiro.

Durante o jogo-treino, o treinador interino também mexeu no time. Igor Gomes e Walce entraram nos lugares de Gonzalo Carneiro e Lucas Kal, respectivamente.

A lista de desfalques na atividade foi grande: Hernanes (tendinite), Willian Farias (contratura na coxa direita), Liziero (dores no púbis e trauma no tornozelo direito), Hudson (concussão), Araruna (contratura no adutor direito) e atacante Brenner (lesão na coxa esquerda). O quinteto treinou separado.

Neste domingo, o São Paulo enfrenta o Bragantino, às 17 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela nona rodada do Paulistão. O São Paulo é o terceiro colocado do Grupo D - atrás de Oeste e Ituano - e corre o risco de não se classificar para as quartas de final.