Dois dias após título, Grêmio anuncia renovação do contrato de Cortez até 2019

Apenas dois dias depois de vencer a Libertadores pela terceira vez na história, o Grêmio deu sinais de que já pensa no futuro e anunciou a renovação contratual do lateral-esquerdo Cortez. O jogador assinou novo vínculo com o clube gaúcho até o fim da temporada 2019.

Cortez foi titular na reta final da conquista do torneio continental, assumindo a condição após a lesão de Marcelo Oliveira. E o lateral não decepcionou, teve boas atuações nas últimas partidas e deixou a competição valorizado. Tanto, que foi procurado pela diretoria para a renovação.

Contratado para esta temporada, Cortez chegou sob bastante desconfiança do Albirex Niigata, do Japão. Afinal, havia tido passagens apagadas pelo Benfica e pelo Criciúma, onde foi reserva em 2014. Mesmo assim, ganhou a confiança de Renato Gaúcho e correspondeu à aposta.

Ao longo de sua carreira, Cortez ainda teve passagens por Botafogo, São Paulo, entre outros. Com a camisa do Grêmio, até o momento foram 44 partidas, com apenas um gol marcado.