Dois dias após vexame, São Paulo é campeão da Copa do Brasil Sub-20

Depois de levar 6 a 1 do Corinthians no Itaquerão, o São Paulo já pensa em uma ampla reformulação para 2016. E, para isso, nada melhor do que saber que a garotada da base é talentosa. Nesta terça-feira, no Morumbi, os juniores tricolores faturaram o título da Copa do Brasil Sub-20 ao baterem o Atlético-PR por 2 a 0, repetindo o placar da partida de ida, realizada na Arena da Baixada.

O placar foi aberto aos 13 minutos da segunda etapa, com Joanderson. O atacante, que há tempos é apontado como potencial jogador do profissional mas ficou longo período afastado enquanto não renovava contrato, arriscou chute forte após invadir a área e fez bonito gol.

Depois, aos 15, David Neres chutou, o goleiro defendeu, e o atacante mesmo pegou o rebote. A zaga do Atlético-PR ainda tirou, mas a bola havia ultrapassado a linha do gol. Era o segundo e decisivo gol tricolor.

O curioso é que o potencial titular do ataque sub-20 do São Paulo jogou a final pelo Atlético-PR. Ewandro, que foi alçado aos profissionais no primeiro semestre, acabou emprestado aos paranaenses a pedido do técnico Juan Carlos Osorio. Mesmo jogando o Brasileirão regularmente, ele participou da decisão da Copa do Brasil.

Esta foi a quarta edição da Copa Brasil Sub-20, organizada pela CBF. O Santos venceu a primeira edição do torneio, em 2012. No ano seguinte, o Vitória surpreendeu o Atlético-MG na decisão e ficou com o título. O atual campeão era o Inter, vencedor em 2014 sob o comando de Clemer.

Neste ano, pela primeira vez a CBF organizou também um Campeonato Brasileiro Sub-20, que durou de junho a setembro. O Fluminense foi campeão, vencendo o Vitória na decisão. O São Paulo, à época, parou na primeira fase.

No sábado, o Itaquerão vai receber a final do Paulista Sub-20, entre Corinthians e Santos. O time de Parque São Jorge venceu por 4 a 0 na Vila Belmiro e se prepara para a festa, fechando um ano que começou com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.