Dois favoritos e seus craques vão se despedir no 1º dia das oitavas

O primeiro dia de mata-mata da Copa do Mundo da Rússia neste sábado vai culminar na queda de seleções tradicionais e de dois grandes craques. A abertura das oitavas de final será a partir das 11 horas (de Brasília), em Kazan, no encontro entre a França, de Griezmann, e a Argentina, de Messi. Na sequência, a disputa por vaga na fase seguinte terá às 15 horas (de Brasília), em Sochi, o confronto entre o Uruguai, de Luis Suárez, e Portugal, de Cristiano Ronaldo.

Favoritos antes do início do Mundial, franceses e argentinos ainda buscam encantar na competição. A equipe do técnico Didier Deschamps conseguiu duas vitórias magras sobre Austrália (2 a 1) e Peru (1 a 0) e um empate sem gols diante da Dinamarca. O time de Jorge Sampaoli viveu uma crise dentro da competição e só conseguiu se classificar no último suspiro diante da Nigéria. Neste sábado, apenas uma equipe seguirá adiante.

Já uruguaios e portuguesas terão o duelo entre Luis Suárez e Cristiano Ronaldo. O desafio do craque do Real Madrid será um pouco mais complicado porque terá pela frente o único time que não sofreu gols na Copa. Já o atacante do Barcelona conta com uma equipe mais organizada para chegar às quartas de final.