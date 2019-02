Dois feridos de tragédia do Fla apresentam melhora e aguardam liberação da UTI

Dois dos garotos sobreviventes da tragédia no Flamengo estão na expectativa de deixarem a UTI do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e serem transferidos nos próximos dias para os quartos. Cauan Emanuel Nunes, de 14 anos, e Francisco Dyogo Alves, de 15, receberam na manhã deste domingo visitas de familiares, que expressaram otimismo na recuperação deles e contaram estarem alegres ao ver os meninos evoluírem.

Segundo o boletim médico divulgado pelo clube, Cauan vai para o quarto ainda neste domingo e aguarda somente o transporte para a saída da UTI. Já Francisco deverá aguardar por mais alguns dias, pois tem reclamado de dores no peito e sente dificuldades para respirar por ter inalado muita fumaça. Os dois se alimentam bem, conversam com os familiares e têm demonstrado bom humor durante os últimos dias.

O pai de Francisco Dyogo, Francisco José Pereira, veio de Fortaleza para acompanhar a recuperação do filho. "Ele está bem, está evoluindo, conversa normal. Só está um pouco ruim para respirar, precisa de ajuda de aparelhos. Mas a situação está tranquila", disse. O pai do jogador do Flamengo comemorou aniversário neste sábado e demonstrou emoção por poder completar a data ao lado do filho.

A avó de Cauan, Vera Lúcia de Brito, contou que visitou o neto pela manhã e, ao sair do hospital, revelou que estava bastante satisfeita com a recuperação do sobrevivente. O garoto, segundo ela, estava melhor e demonstrou disposição para fazer exercícios de fisioterapia em uma bicicleta. Assim como Francisco Dyogo, Cauan deixou Fortaleza para morar no alojamento do Flamengo.

O clube tem transportado os familiares em vans, que fazem o trajeto do hotel ao hospital várias vezes ao dia. Os parentes têm se revezado nos dois locais, ora com os pais dormindo com os pacientes, ora com as mães. Os boletins médicos e as informações oficiais têm sido divulgados somente pelo Flamengo.

O outro sobrevivente, Jhonata Ventura, está em estado grave e internado em outro hospital, o Pedro II. Com queimadura em 30% do corpo, o garoto continua sob intensos cuidados médicos. Pela manhã deste domingo, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foi ao hospital para acompanhar a recuperação.