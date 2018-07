Dois garotos ganham chance no time titular do Cruzeiro

O Cruzeiro vai ter dois garotos da categorias da base na sua estreia no Campeonato Mineiro, neste domingo, contra o Democrata, em Governador Valadares. Eurico será o substituto de Lucas Silva como volante, enquanto o atacante Judivan vai ocupar uma das vagas deixadas pelas saídas de Ricardo Goulart e Everton Ribeiro.

"Eles vão ter as oportunidades imediatas em função das ausências de alguns jogadores, mas são atletas que já vêm de um ambiente profissional e fazendo bom trabalho. No Campeonato Mineiro, começando, é um bom momento. O Judivan já mostrou qualidades especiais de um atacante, é habilidoso. O Eurico é um atleta de forte marcação, sabe passar bem a bola", comentou o técnico Marcelo Oliveira, nesta sexta-feira.

O treinador tem 15 desfalques para a estreia, além dos jogadores que saíram. Os zagueiros Dedé, Manoel e Alex estão entre os machucados; Julio Baptista e Willian Farias fazem parte do grupo dos poupados, enquanto seis reforços aguardam regularização: os laterais Fabiano, Mena e Pará, o volante Seymour, o meia De Arrascaeta e o atacante Riascos. Só Joel e Leandro Damião podem jogar.

Assim, a equipe para a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro vai ter: Fábio; Mayke, Léo, Bruno Rodrigo e Gilson; Henrique, Eurico, Marquinhos, Judivan e Willian; Leandro Damião.

MAIS REFORÇOS - O Cruzeiro está perto de acertar com seu oitavo reforço: o volante Willians, ex-Flamengo, que defendeu o Inter no último Campeonato Brasileiro. O jogador sequer foi inscrito no Campeonato Gaúcho e deve chegar à Toca da Raposa para substituir Lucas Silva. Neste início de ano, o Inter já comprou Nilton junto ao Cruzeiro.