Dois gols de Tevez levam Manchester City ao terceiro lugar

O atacante argentino mostrou sua importância para o City com duas finalizações perfeitas que colocaram a equipe com 68 pontos, um a mais que o Arsenal, restando um jogo para a final do torneio.

A terceira colocação do Inglês dá uma vaga direta na próxima Liga dos Campeões, enquanto o quarto colocado tem que disputar uma etapa classificatória.

Tevez abriu o placar aos 14 minutos após tabelar com James Milner e conseguir dois dribles dentro da área antes de chutar forte contra a equipe que o City bateu na final da Copa da Liga inglesa (FA Cup) no sábado.

Joleon Lescott ampliou ao marcar de cabeça aos 8 minutos do segundo tempo, e o argentino fez o terceiro em uma cobrança de falta de 30 metros.

(Por Toby Davis, em Londres)