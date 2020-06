Dois jogadores e dez funcionários testam positivo para covid-19 no Sport

O Sport divulgou, neste sábado, que dez funcionários e dois jogadores foram diagnosticados com a covid-19, após 97 exames realizados na quinta-feira, na Ilha do Retiro. Os nomes dos infectados não foram revelados, mas, segundo a assessoria do clube pernambucano, estão enquadrados na categoria de anticorpos IGG, quando o paciente contrai a infecção e está possivelmente imunizado.

"Esses positivos são de pessoas que já tiveram a doença e não estão mais contaminando, que teoricamente já têm imunidade contra a doença. O procedimento agora é treinar com todos os cuidados de distanciamento de higiene e proteção e acompanhar diariamente. E um prazo de 15 dias vamos testar todos novamente", disse o diretor médico do Sport, Stemberg Vasconcelos.

Leia Também Galiotte reafirma posição do Palmeiras e aguarda aval para retorno aos treinos

Os treinamentos presenciais serão retomados nesta segunda-feira, sob várias restrições. Ao longo da primeira semana, serão feitos apenas trabalhos físicos, em grupo de no máximo sete atletas.

Os jogadores não irão compartilhar das instalações internas, devendo chegar com o uniforme de treino, retornando para casa logo em seguida. Os jogadores, que terão que utilizar máscaras ao chegar e sair do CT também responderão, diariamente, um questionário preventivo à covid-19.

O aumento do ritmo e sequência dos treinamentos vai dependerá das liberações do governo do estado. Novos exames estão previstos para daqui duas semanas.