Dois jogadores são isolados e desfalcam República Checa contra a Eslováquia

Tomas Soucek, meio-campista do West Ham, e Patrik Schick, atacante do Leipzig, estão em quarentena e vão desfalcar a seleção da República Checa, nesta sexta-feira, na partida contra a Eslováquia, na estreia do Grupo B da Liga das Nações B.

O departamento médico da seleção checa decidiu isolar os dois atletas porque ambos tiveram contato próximo com um membro da equipe nacional que testou positivo para a covid-19 no início desta semana.

Soucek e Schick não vão viajar com a equipe para a Eslováquia para o jogo em Bratislava, apesar de ambos apresentarem resultados negativos para o coronavírus.

O goleiro do Slavia Prague, Ondrej Kolar, também deixou o time a pedido de seu clube como medida preventiva.

Ainda não está definido se os jogadores estarão disponíveis na segunda-feira, quando a seleção checa vai disputar a segunda rodada, em Olomouc, frente à Escócia.