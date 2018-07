Dois jogos marcam o início das oitavas da Liga dos Campeões

Depois de dois meses de recesso, a Liga dos Campeões volta a ser disputada nesta terça-feira com a realização de duas partidas na abertura da rodada de ida das oitavas de final: Paris Saint-Germain x Chelsea e Shakhtar Donetsk x Bayern de Munique. Ambos os jogos são às 17h45 (horário de Brasília).

O jogo na França será uma repetição do confronto pela mesma fase na edição passada, que foi vencido pelo Chelsea. E, como de hábito, o técnico José Mourinho tratou de arrumar uma polêmica em sua entrevista coletiva.

Quando lhe disseram que Laurent Blanc, o técnico do PSG, disse que tinha sido bom o Chelsea cair na Copa da Inglaterra porque assim ganhou uma semana para descansar antes de enfrentar seu time, o português respondeu assim: “Ser eliminado nunca é bom. E não venham falar de descanso para o técnico de um time inglês, porque enquanto os franceses tiveram uma pausa no Natal e Ano Novo nós disputamos cinco partidas em dez dias naquele período.”

Mourinho confirmou a escalação de Diego Costa no ataque. O meio-campo terá Matic, Fàbregas, Oscar, Willian e Hazard.

A equipe francesa perdeu dois titulares no jogo de sábado contra o Caen: Marquinhos e Lucas, que saíram machucados. O ataque será formado por Lavezzi, Ibrahimovic e Cavani.

Na Ucrânia, o Shakhtar receberá um Bayern embalado pela grande atuação de sábado – ganhou por 8 a 0 do Hamburgo. O trunfo dos donos da casa é o atacante brasileiro Luiz Adriano, artilheiro da competição com nove gols.

Depois da goleada de sábado o técnico Pep Guardiola disse com orgulho que o Bayern havia reencontrado o seu jogo. E ainda poderá contar com a volta do volante espanhol Xabi Alonso, poupado no fim de semana.