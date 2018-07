Dois jogos sem importância abrem 37ª rodada da Série B

Enquanto muitos clubes ainda brigam pelo acesso e contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, outros apenas cumprem tabela. Por isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiantou dois jogos da penúltima rodada para esta sexta-feira. Os demais oito jogos válidos pela 37.ª rodada serão realizados no sábado, a partir das 17 horas (de Brasília).

Se despedindo de seus torcedores nesta temporada, o Paraná recebe o Bragantino, às 21 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, querendo terminar com o pé direito a sua participação como mandante. O time paranaense reagiu nas últimas rodadas, saindo das últimas posições para o bloco de cima. E vem de duas vitórias seguidas, sendo o sétimo colocado com 52 pontos. Já os paulistas têm três pontos a menos e estão na 11.ª posição.

Aproveitando a reta final para fazer testes e observar jogadores, São Caetano e Duque de Caxias se enfrentam no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, às 21 horas. Ambos se encontram com 49 pontos, mas o time fluminense leva vantagem no número de vitórias - 15 contra 13 - sendo o nono colocado, enquanto os paulistas vêm na décima colocação.

No sábado, o líder Coritiba pode sagrar-se campeão em caso de vitória sobre o Icasa, em Juazeiro do Norte (CE). Na briga pela quarta e última vaga no acesso à Série A, o América-MG enfrenta o Sport, em casa, em um confronto direto. A Portuguesa joga contra o Ipatinga, que luta contra o rebaixamento. Brasiliense, América-RN e Santo André, além do time do interior mineiro, podem ser rebaixados nesta rodada.

Confira a 37.ª rodada da Série B:

Sexta-feira - 21 horas

Paraná x Bragantino

São Caetano x Duque de Caxias

Sábado - 17 horas

Brasiliense x Ponte Preta

Bahia x Santo André

América-MG x Sport

Portuguesa x Ipatinga

Guaratinguetá x Figueirense

Icasa x Coritiba

Náutico x Vila Nova

ASA x América-RN