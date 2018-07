Dois juvenis estreiam entre relacionados do São Paulo

SÃO PAULO - Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo vai poupar titulares na última rodada da fase de classificação, neste domingo, contra o Oeste, em Mogi Mirim. Chance não apenas para os reservas atuarem como também para dois jovens serem relacionados pela primeira vez.

Lucas Mendes e Rodrigo Caio, atletas que disputaram a edição deste ano da Copa São Paulo, aparecem pela primeira vez entre os convocados para o jogo. Ambos já treinam com o elenco principal. O lateral-direito foi um dos destaques do São Paulo na competição de base, enquanto o volante, reserva na ''Copinha'' por conta da idade, pulou etapas e já foi promovido.

Outro atleta que disputou a Copa São Paulo e foi relacionado é Luiz Eduardo, que já ganhou chances inclusive no time titular. Como Rodolfo será um dos únicos a não ser poupado - junto de Rogério Ceni e Lucas -, o jovem zagueiro ficará no banco.

Surpresas na lista também são as presenças de Marlos e Ilsinho. Os dois não são titulares do time, mas jogam constantemente. Ainda assim deverão ficar no banco, enquanto a maioria do grupo titular será poupado. O São Paulo deve começar o jogo com: Rogério Ceni; Xandão, Rhodolfo, Rodrigo Souto e Xandão; Edson Ramos, Wellington, Cleber Santana, Rivaldo e Júnior César; Lucas e William José.

Confira aos 19 relacionados:

Goleiros - Rogério Ceni e Denis.

Zagueiros - Rhodolfo, Xandão, Luiz Eduardo.

Laterais - Edson Ramos, Lucas Mendes e Junior Cesar.

Meio-campistas - Rodrigo Souto, Cleber Santana, Wellington, Marlos, Ilsinho, Rivaldo, Rodrigo Caio, Lucas e Zé Vitor.

Atacantes - Willian José e Henrique.