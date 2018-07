Dois meses após caso de doping, Nilton será reintegrado no Inter

O volante Nilton será reintegrado ao elenco do Internacional a partir desta quinta-feira. O clube anunciou a decisão nesta quarta, dois meses depois de o jogador ter sido afastado após ser flagrado em um exame antidoping pelo uso das substâncias proibidas hidroclorotiazida e clorotiazida.

"O volante Nilton se reapresenta no CT Parque Gigante nesta quinta-feira (11/02), para fazer a sua pré-temporada e ser reintegrado ao elenco colorado. O jogador, que voltará a treinar com o restante do grupo, ficará liberado para entrar em campo a partir do dia 9 de abril. O volante fez 43 partidas em 2015, marcando dois gols", explicou o Inter em nota.

No dia 9 de novembro do ano passado, o clube anunciou que Nilton e o também volante Wellington haviam testado positivo em um exame antidoping. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), então, os puniu com uma suspensão preventiva de 30 dias. No início de dezembro, então, o órgão julgou os dois jogadores e decidiu por um gancho de cinco meses, que chegará ao fim justamente no dia 9 de abril.

Desde o anúncio do doping, Nilton havia sido proibido de trabalhar com o restante do grupo e vinha mantendo a forma em uma academia. Contratado justamente em 2015 junto ao Cruzeiro, o jogador já atuou em 43 partidas com a camisa colorada, tendo marcado dois gols.