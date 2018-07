Dois meses após lesão, Lenny já mira volta ao Palmeiras

Veja também:

Apesar do longo período de afastamento previsto, Lenny não perdeu a esperança de voltar com sucesso ao time palmeirense. "Estou na batalha e não vou desistir. Sei que tenho muito pela frente. Tive duas lesões num curto espaço de tempo, mas são coisas do futebol. Tenho certeza de que posso dar a volta por cima e espero que seja aqui no Palmeiras, que tem me dado todo o respaldo para eu me recuperar da melhor maneira possível", afirmou o atacante, em entrevista publicada nesta quarta-feira ao site oficial do clube.

Para apressar a sua recuperação, Lenny tem comparecido à Academia de Futebol do Palmeiras todos os dias em dois períodos, inclusive nos finais de semana, assegurou o clube. Atualmente, ele está sendo submetido a um intenso trabalho de fisioterapia e já faz fortalecimento muscular, para depois iniciar os exercícios físicos.

"Está tudo acontecendo dentro do previsto. O Lenny geralmente costuma se recuperar com desenvoltura e segue à risca tudo o que é estabelecido pelo departamento médico", afirmou fisioterapeuta José Rosan Jr.