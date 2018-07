Dois perdem cargo e Série B já tem 8 técnicos demitidos

SÃO PAULO - Os últimos dias foram movimentados nos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente em relação aos treinadores. Atlético Goianiense e Avaí demitiram Waldemar Lemos e Ricardinho, respectivamente, depois dos resultados da sexta rodada, que aconteceu na última terça-feira. Por outro lado, Ceará e ABC fecharam com Sérgio Guedes e Zé Teodoro. Em seis rodadas, oito clubes já mudaram de comando.

Waldemar Lemos já vinha balançando há algumas rodadas, mas a derrota sofrida para o Icasa por 3 a 0, em pleno estádio Serra Dourada, em Goiânia, foi a gota d''água e a diretoria optou pela mudança na comissão técnica. O treinador deixa o Atlético próximo da zona de rebaixamento - em 15.º lugar, com sete pontos.

Situação parecida viveu Ricardinho. Contestado por muitos torcedores desde o Campeonato Catarinense, o treinador pediu demissão depois da derrota para o América-MG por 2 a 1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. A diretoria do Avaí acatou e está em busca de um substituto. O time catarinense também tem sete pontos e vem na 13.ª colocação.

Enquanto uns estão saindo, outros estão chegando. Perto da zona de rebaixamento, com os mesmos sete pontos que Avaí e Atlético, o Ceará acertou nesta quarta com Sérgio Guedes, ex-Ponte Preta, Bahia e Sport. Nas últimas duas partidas, depois da saída de Leandro Campos, o time foi comandado de forma interina por Dimas Filgueiras.

Lanterna e sem nenhuma vitória - apenas dois empates -, o ABC também fechou nesta semana com seu novo treinador. Depois de Paulo Porto acertar a sua saída, a diretoria foi em busca do experiente Zé Teodoro, ex-Santa Cruz e que estava sem clube desde que deixou o Guarani no início do Paulistão.

Como outras competições pelo País, a Série B ficará parada até a primeira semana de julho por causa da disputa da Copa das Confederações.

Confira as mudanças até agora na Série B:

Bragantino - saiu Mazola Júnior e chegou Vágner Benazzi

Sport - saiu Sérgio Guedes e chegou Marcelo Martelotte

Icasa - saiu Francisco Diá e chegou Sidney Moraes

Ceará - saiu Leandro Campos e chegou Sérgio Guedes

ABC - saiu Paulo Porto e chegou Zé Teodoro

Paysandu - saiu Lecheva e chegou Givanildo Oliveira

Avaí - saiu Ricardinho

Atlético Goianiense - saiu Waldemar Lemos