Dois semifinalistas da Copa do Brasil somam sete títulos do torneio

A Copa do Brasil não é mais uma competição para qualquer time. É isso que dois semifinalistas, Cruzeiro e Flamengo, que juntos somam sete conquistas da competição, apontam para o futuro da disputa, famosa por projetar clubes nanicos no cenário nacional. Caso o Santos avance nesta quinta-feira, diante do Botafogo, esse número sobe para oito. A edição de 2013 detinha o recorde até então, com seis taças sendo representadas nas semifinais. Em 2012, eram cinco.

Ao lado do Grêmio, o Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, com quatro voltas olímpicas. Flamengo e Corinthians estão logo atrás, com três triunfos cada. A conta seria maior, portanto, se o time de Mano Menezes não tivesse sucumbido diante do Atlético-MG, em Minas, após abrir vantagem de 2 a 0 no placar do Itaquerão. Apesar da boa fase, o Cruzeiro não conquista o caneco desde 2003, ano da lendária tríplice coroa, quando derrotou o Flamengo na final, sob o comando em campo do meia Alex e com os gols do artilheiro Deivid.

O Flamengo é o atual campeão, após campanha turbulenta em 2013. O treinador Mano Menezes pediu demissão no meio da competição, por "não conseguir fazer com que a equipe jogasse o futebol que exigia". Jayme de Almeida assumiu o posto e levou o Rubro-negro ao terceiro título, derrotando o Atlético-PR na decisão.

TENDÊNCIA

Cruzeiro e Flamengo faz com que a semifinal da Copa do Brasil deste ano seja a mais representativa em números de campeões de sua história. A tendência é que essa situação se aprofunde, pois desde o ano passado clubes que disputam a Libertadores entram direto nas oitavas de final do torneio nacional. É o caso de Flamengo e Cruzeiro nesta temporada. E foi o do Grêmio em 2013.

Com isso, as surpresas se tornam cada vez mais escassas, fazendo com que os nanicos fiquem pelo caminho. Mesmo em 2012, quando ainda não havia esse atalho vindo da Libertadores, os semifinalistas foram Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Coritiba, todos campeões brasileiros. Em 2010 e 2011, as semifinais contaram com intrusos do porte de Ceará, Avaí, Vitória e Atlético-GO, clubes de menor expressão no País. Em 2011, ano em que o Vasco sagrou-se campeão, um fato inusitado ocorreu: os quatro semifinalistas não possuíam nenhum título da Copa do Brasil, situação que só foi registrada em anos antes, em 1989 (primeira edição), 1990, 1992 e 2007.

ZEBRA

Logo na terceira edição da Copa do Brasil, em 1991, as zebras mostraram que não estavam de brincadeira. Criciúma e Remo fizeram uma das mais improváveis semifinais da competição. O time catarinense já havia sido semifinalista na edição do ano anterior, quando foi derrotado pelo Goiás. Na temporada seguinte, a escrita foi diferente e o time comandado pelo então desconhecido Luiz Felipe Scolari derrotou o Grêmio na final.

Em 1999, foi a vez de outra equipe do Sul aprontar diante dos gigantes. O Juventude goleou o Fluminense por 6 a 0 em Caxias do Sul, ganhou duas vezes do Corinthians (2 a 0 e 1 a 0), aplicou novamente uma goleada, dessa vez sobre o Internacional, por 4 a 0 no Beira-Rio, e abriu caminho para a decisão. Na final, bateu o Botafogo por 2 a 1 no jogo de ida, e segurou o empate sem gols no Maracanã. Título incontestável para a sensação gaúcha da época.

Nos anos 2000, foi a vez dos pequenos paulistas aparecerem. Santo André, em 2004, e Paulista, em 2005, superaram Flamengo e Fluminense, respectivamente, em pleno Rio de Janeiro e entraram no rol dos campeões da Copa do Brasil. O Santo André calou um Maracanã com 70 mil flamenguistas, causando uma espécie de "Maracanazo" nacional.

CONFIRA AS CONQUISTAS DOS SEMIFINALISTAS

2013: 6 títulos - Atlético-PR (0), Grêmio (4), Goiás (0) e Flamengo (2)

2012: 5 títulos - Palmeiras (1) e Grêmio (4), São Paulo (0) e Coritiba (0)

2011: 0 título - Ceará (0), Coritiba (0), Vasco (0) e Avaí (0)

2010: 4 títulos - Vitória (0), Atlético-GO (0), Grêmio (4) e Santos (0)

2009: 3 títulos - Vasco (0), Corinthians (2), Coritiba (0) e Internacional (1)

2008: 2 títulos - Corinthians (2), Botafogo (0), Sport (0) e Vasco (0)

2007: 0 título - Fluminense (0), Brasiliense (0), Figueirense (0) e Botafogo (0)

2006: 1 título - Flamengo (1), Ipatinga (0), Fluminense (0) e Vasco (0)

2005: 4 - títulos Fluminense (0), Ceará (0), Paulista (0) e Cruzeiro (4)

2004: 1 título - Santo André (0), 15 de Novembro (0), Vitória (0) e Flamengo (1)

2003: 4 títulos - Goiás (0), Cruzeiro (3), Flamengo (1) e Sport (0)

2002: 1 título - Corinthians (1), São Paulo (0), Atlético-MG (0) e Brasiliense (0)

2001: 1 título - Coritiba (0), Grêmio (3), Corinthians (1) e Ponte Preta (0)

2000: 2 títulos - Santos (0), Cruzeiro (2), São Paulo (0) e Atlético-MG (0)

1999: 2 títulos - Botafogo (0), Palmeiras (1), Juventude (0) e Internacional (1)

1998: 2 títulos - Santos (0), Palmeiras (0), Cruzeiro (2) e Vasco (0)

1997: 4 títulos - Corinthians (1), Grêmio (2), Flamengo (1) e Palmeiras (0)

1996: 4 títulos - Flamengo (1), Cruzeiro (1), Palmeiras (0) e Grêmio (2)

1995: 3 títulos - Vasco (0), Corinthians (0), Grêmio (2) e Flamengo (1)

1994: 1 título - Grêmio (1), Vasco (0), Linhares (0) e Ceará (0)

1993: 2 títulos - Cruzeiro (0), Vasco (0), Flamengo (1) e Grêmio (1)

1992: 0 título - Sport (0), Fluminense (0), Internacional (0) e Palmeiras (0)

1991: 1 título - Coritiba (0), Grêmio (1), Criciúma (0) e Remo (0)

1990: 0 título - Flamengo (0), Náutico (0), Criciúma (0) e Goiás (0)

1989: Primeira edição