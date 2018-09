Dois torcedores do Chelsea foram agredidos antes de jogo, diz polícia grega

A poucas horas do início do jogo entre Chelsea e PAOK Thessaloniki, a polícia grega informou nesta quinta-feira que dois torcedores do time inglês foram agredidos na área central da cidade de Tessalonica. As duas equipes vão se enfrentar pela fase de grupos da Liga Europa.

Segundo a polícia local, os dois fãs da equipe londrina foram agredidos por três assaltantes. Uma ambulância chegou a realizar os primeiros atendimentos na dupla, que recusou ir até o hospital mais próximo.

Os três assaltantes fugiram, de acordo com as autoridades. E os dois torcedores do Chelsea não quiseram prestar queixa contra eles.

Um dos candidatos ao título, o Chelsea fará sua estreia no Grupo L às 13h55, contra o PAOK, na cidade grega de Tessalonica. No mesmo horário, pela mesma chave, vão se enfrentar Vidi e BATE Borisov.