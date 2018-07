Dois torcedores feridos em briga estão internados em SP Dois torcedores que ficaram feridos durante tumulto entre integrantes de torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras neste domingo, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, continuam internados. O conflito ocorreu horas antes do clássico entre os dois times, que terminou com vitória corintiana por 2 a 1, em duelo válido pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista.