Dois torcedores são baleados em briga entre palmeirenses e corintianos

SÃO PAULO - Mais de 500 membros da Gaviões da Fiel e da Mancha Verde entraram em confronto na tarde deste domingo, na Avenida Inajar de Souza, zona norte da capital paulista, antes da partida entre Corinthians e Palmeiras, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

Segundo a Polícia Militar, sete pessoas ficaram feridas, sendo uma por barra de ferro e duas baleadas por arma de fogo. Ainda de acordo com a polícia, entre 500 e 1000 torcedores se envolveram no conflito, supostamente marcado pela internet.

O mando do jogo deste domingo é do Corinthians e, por isso, apenas cerca de dois mil ingressos foram vendidos aos palmeirenses, que, na hora da briga, estavam se dirigindo ao estádio, acompanhados por duas viaturas da Polícia Militar.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública duas pessoas estão detidas na 72DP, suspeitas de porte de arma. Exames residográficos foram realizados, mas ainda não foi divulgado o resultado.

A briga entre os torcedores na manhã deste domingo deixou o clima tenso nos arredores do Pacaembu. A polícia apertou o cerco ao estádio para evitar que novos confrontos ocorressem.

FERIDOS

No boletim divulgado no inicio da noite, a Secretaria de Saúde informou que o torcedor de 21 anos que tomou o tiro na cabeça sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento, mas a equipe médica conseguiu reanimá-lo. Houve perda de massa encefálica e o quadro continua gravíssimo. Ele continua internado no Hospital Cachoeirinha.

O outro torcedor, de 23 anos, atingido por disparo, foi atingido na região da bacia. Ele segue internado em observação, também no Hospital Cachoeirinha.

Um terceiro membro de facção, de 27 anos, que sofreu golpes com barra de ferro, teve fraturas na mão e na coxa, além de traumatismo craniano. Ele permanece internado em observação no hospital Cruz Azul.

(Texto atualizado às 19h52)