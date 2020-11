Domènec se despede do Flamengo após demissão: ‘Sempre no meu coração’

Demitido nesta segunda-feira do comando do Flamengo, o técnico Domènec Torrent se manifestou, horas depois, sobre a sua passagem pelo clube rubro-negro. Em tom de despedida, agradeceu o apoio recebido no período em que esteve à frente do time, citando funcionários, dirigentes e torcedores.

"Como já é de conhecimento público, hoje deixei de ser treinador do Flamengo. Quero agradecer aos jogadores porque com eles compartilhamos muitas horas de trabalho, alegrias das vitórias, as dores das derrotas. Agradeço também o clube, médicos, preparadores, pessoal de staff, Marcos Braz e demais dirigentes do clube. Meu agradecimento em especial a esta grande torcida. Obrigado, nação rubro-negra! Vocês ficarão para sempre em meu coração", escreveu em seu perfil no Instagram.

Contratado em julho para substituir Jorge Jesus, Domènec foi dispensado depois da goleada sofrida para o Atlético-MG por 4 a 0, no domingo, pela 20ª rodada do Brasileirão. Sob o comando do espanhol, o Flamengo viveu altos e baixos. Está garantido nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil e briga pela ponta no Nacional - é o terceiro colocado, com 35 pontos. No entanto, oscila muito na temporada e tem sofrido gols em excesso nos últimos jogos. A defesa foi vazada 29 vezes, pior marca entre os dez primeiros colocados no torneio.

O treinador esteve à frente do time rubro-negro em 24 jogos, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas, o que rendeu aproveitamento de 63,8%. Sob comando do ex-auxiliar de Guardiola, a equipe marcou 42 gols e sofreu 36.

Enquanto não define substituto de Domènec, o Flamengo será comandado interinamente por Maurício Souza, técnico do time sub-20. O próximo compromisso do time é o duelo contra o São Paulo, quarta-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.