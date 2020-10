Domènec tem várias opções para armar Flamengo na 'final' de domingo no Beira-Rio

O técnico Domènec Torrent vai usufruir do fato de ter um grande elenco e de qualidade para escalar um Flamengo diferente para a 'final' contra o Internacional, domingo, às 18h15, no Beira Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão. As duas equipes somam 34 pontos e lideram a competição.

Com a ausência de Bruno Henrique, suspenso, o treinador espanhol tem quatro opções para a vaga deixada pelo atacante. Cada uma com uma característica que pode alterar a forma do time jogar. São elas: Vitinho, Michael, Diego e Willian Arão.

Na defesa, o zagueiro Gustavo Henrique ainda não se recuperou totalmente do corte que sofreu no testículo no jogo com o Corinthians e, desta forma, deverá ser substituído por Thuler ou Noga. O escolhido fará dupla com Natan.

O Flamengo chega descansado para o importante jogo contra o Inter, pois Domènec Torrent utilizou praticamente um time reserva na vitória de quarta-feira, por 3 a 1, diante do Júnior Barranquilla, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Um provável Flamengo para o jogo em Porto Alegre: Hugo, Isla, Thuler (Noga), Natan e Filipe Luís; Thiago Maia, Gérson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Pedro e Vitinho (Diego).