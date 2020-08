Domènec Torrent admite que Flamengo precisa melhorar e promete rodar jogadores

Apesar do Flamengo ter emplacado o quarto jogo sem derrota ao vencer o Santos, por 1 a 0, na tarde deste domingo na Vila Belmiro, o técnico Domènec Torrent admite que o time ainda precisa melhorar, mas deixou claro que isso não vai acontecer do dia para a noite.

"Acho que podemos melhorar e vamos melhorar. Mas não é como ligar e desligar a luz. Todos os treinadores do mundo precisam de tempo. Acho que fisicamente estamos melhor, taticamente todos compreendem melhor o que passamos. Talvez daqui a duas ou três semanas seja muito melhor", previu o espanhol.

Assim como vem fazendo desde que chegou, Domènec Torrent prometeu continuar rodando o elenco. Diferente do que acontecia com o ex-técnico Jorge Jesus, que tinha uma base e fazia mudanças apenas por suspensão ou contusão.

"Acho que temos que rodar. As pessoas têm que compreender que é impossível jogar 100% com os mesmos jogadores. Quando temos jogadores similares, com a mesma qualidade, temos que rodar. No próximo jogo, vamos rodar também, no seguinte também", avisou Torrent.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, contra o Bahia, em Salvador. O atacante Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto o goleiro Diego Alves e o atacante Gabriel Barbosa são dúvidas porque deixaram o campo reclamando de lesões musculares.