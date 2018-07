Domenech critica jogadores da seleção francesa na Copa por greve

PARIS - Ex-técnico da seleção francesa, Raymond Domenech quebrou o silêncio em relação ao fiasco da equipe na Copa do Mundo da África do Sul. O treinador rotulou os jogadores como "moleques idiotas" por terem se recusado a realizar um treinamento em protesto pela dispensa do atacante Nicolas Anelka, que insultou o técnico.

A polêmica passagem de Domenech pela seleção francesa durou seis anos e terminou após o vexame da equipe na Copa do Mundo, com a eliminação na primeira fase sem conquistar sequer uma vitória e ainda envolvida em problemas fora dos gramados. Anteriormente, ele havia se recusado a comentar a greve dos jogadores.

Agora, ele disse em uma entrevista para a revista L'Express que os jogadores foram "um bando de irresponsáveis, moleques idiotas" por terem se recusado a treinar. A decisão do plantel chocou a França e provocou a ira de políticos e torcedores. Três deles foram punidos pela Federação Francesa de Futebol por conta do papel desempenhado na greve.