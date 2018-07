Domenech elogia comprometimento da seleção francesa

O técnico Raymond Domenech está satisfeito com o período inicial de treinos da seleção francesa, sobretudo por conta do forte comprometimento dos jogadores. Para o comandante, essa motivação pode ser decisiva na Copa do Mundo da África do Sul.

Em amistoso realizado na quarta-feira, a França derrotou a Costa Rica de virada, por 2 a 1. "Não é fácil se preparar para um jogo internacional após Tignes (onde a França faz sua preparação), mas os jogadores demonstraram o que eles podem fazer", avaliou o treinador.

"Quando eles jogam com o desejo e a fé que demonstraram, eles nunca se sentem cansados. Os jogadores honraram os torcedores e estão satisfeitos, felizes e menos cansados", acrescentou.

Para Domenech, essa motivação dos jogadores só têm aumentado depois que o grupo passou a treinar junto. "O desejo de vencer é uma consequência do trabalho que fazemos em conjunto".