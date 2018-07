Domenech revela preocupação com astros franceses

Henry é reserva no Barcelona e tem atuado em poucas partidas nesta temporada. Já Patrick Vieira trocou a Inter de Milão pelo Manchester City em janeiro para atuar mais vezes e aumentar as chances de ir ao Mundial, mas está longe de ser um titular absoluto na equipe inglesa.

"Se o torneio começasse agora, nós não estaríamos no nosso melhor", afirmou Domenech, em entrevista ao jornal esportivo francês L''Equipe, admitindo que a equipe pode enfrentar dificuldades para avançar no Mundial da África do Sul. "A situação não é tranquilizadora", completou.

Domenech convocará 23 jogados para a Copa do Mundo no dia 11 de maio. A seleção francesa irá treinar em Tignes, nos Alpes franceses, a partir de 18 de maio. A equipe está no Grupo 4 do Mundial e vai enfrentar os anfitriões sul-africanos, o Uruguai e o México.