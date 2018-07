Dominante, Espanha emplaca 4 times nas semifinais europeias

A Espanha voltou a mostrar força na Europa nesta semana. Depois de colocar dois times nas semifinais da Liga dos Campeões (Real Madrid e Atlético de Madrid), o país garantiu também dois semifinalistas na Liga Europa, com Villarreal e Sevilla, atual bicampeão da segunda competição de clubes mais importante do continente.

A classificação de quatro times para os duelos decisivos destes torneios comprova a boa fase vivida pelo futebol espanhol nesta temporada europeia. Na fase anterior, o país já estava dominante tanto na Liga dos Campeões quanto na Liga Europa.

Das 16 equipes que haviam passado das oitavas para as quartas de final, seis eram espanholas. O único time eliminado fora o Valencia, vencido justamente por outro time espanhol, o Athletic Bilbao. Desta vez, somente Barcelona e Bilbao caíram nas quartas de final. Novamente, despediram-se diante de times do mesmo país: Atlético de Madrid e Sevilla, respectivamente.

Em comparação à temporada passada, a Espanha conta com um time a mais nas semifinais das duas competições. Em 2014/2015, eram Barcelona e Real Madrid na Liga dos Campeões e Sevilla, na Liga Europa.

Este domínio espanhol não vem desta temporada, claro. A Espanha detém os últimos dois títulos de cada uma destas competições. Barcelona e Real Madrid levaram o troféu nas últimas duas edições da Liga dos Campeões e o Sevilla é o atual bicampeão da Liga Europa.

O sucesso dos clubes se reflete na seleção. A Espanha é a atual bicampeã da Eurocopa, com os títulos de 2008 e 2012. Neste ano, buscará o tricampeonato, na França. Foi com esta geração que a seleção espanhola também conquistou seu primeiro título mundial, em 2010, na África do Sul.

RANKING DA UEFA

O forte desempenho atual da Espanha mantém o país com boa folga na lista da Uefa que define o número de vagas que cada país tem direito nas competições de clubes. Líder disparado entre países, a Espanha tem três times no Top 10 e cinco no Top 20 no ranking de clubes.

Em segundo lugar vem a Alemanha, com o mesmo número de semifinalistas da temporada passada. Somente o Bayern de Munique representa o país nestas fases finais de Liga dos Campeões e Liga Europa. O Borussia Dortmund foi eliminado pelo Liverpool nesta quinta-feira na segunda competição.

Já a Inglaterra, terceira colocada, deve ganhar bons pontos por contar com o Manchester City na Liga dos Campeões e o Liverpool, na Liga Europa. Na temporada passada, nenhum clube inglês alcançou tal fase nas duas competições.

A grande decepção da temporada é a Itália, que, pela primeira vez em 34 anos não colocou nenhum time nas quartas de final de nenhum dos torneios continentais. Na temporada passada, teve um semifinalista na Liga dos Campeões (a Juventus), e dois na Liga Europa - Napoli e Fiorentina.

Isso impossibilita aos italianos brigarem com Inglaterra e Alemanha para retornarem o Top 3 do ranking da Uefa e, assim, ganharem uma quarta vaga na Liga dos Campeões - atualmente, só os três primeiros do Italiano se classificam.

SORTEIO

Nesta sexta-feira serão conhecidos os confrontos das semifinais das duas competições europeias. Na Liga dos Campeões, a expectativa recai sobre um possível clássico espanhol entre Real e Atlético de Madrid. As outras duas equipes na disputa é o Manchester City, pela primeira vez na semifinal, e o Bayern de Munique, que se despede de Josep Guardiola ao fim da temporada.

Na Liga Europa, Liverpool e Sevilla despontam como favoritos nas semifinais. Villarreal e Shakhtar Donetsk, cujo elenco é recheado de brasileiros, correm por fora nesta disputa.