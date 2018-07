Domingos deixa o Guarani e acerta com clube do Catar A manhã desta terça-feira deveria ter como destaque no Guarani a apresentação do atacante Schwenck. No entanto, uma notícia inesperada ofuscou a chegada do novo reforço. O zagueiro Domingos comunicou à diretoria que recebeu uma proposta do futebol do Catar, no Oriente Médio, e não defenderá mais o clube neste Campeonato Brasileiro da Série B.