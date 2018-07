Domingos está de volta ao Santos, mas não deve ficar Domingos está de volta, mas não deve ficar no Santos. O contrato de empréstimo do zagueiro com a Portuguesa terminou e ele tem aparecido diariamente no CT Rei Pelé, mas ainda não treinou. Segundo o gerente de futebol Paulo Jamelli, a tendência é de que o jogador volte a ser emprestado. O clube do Canindé, que disputa a Série B, não aceita continuar pagando 50% do salário do jogador.