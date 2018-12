Domínios do Athletico-PR levam para sites do Coritiba e Paraná

Um fato curioso agitou a internet nos últimos dias. O torcedor que entrar no site do Athletico-PR para se informar sobre o clube e digitar www.athleticoparanaense.com terá uma surpresa engraçada para os rivais e decepcionante para os atleticanos. O domínio levará o internauta para a página do Coritiba. O erro, ou vacilo da diretoria atleticana, se deu pelo fato do site, na versão estrangeira, não ter sido registrado.

Para acessar o site do Atlhetico, o torcedor pode digitar www.atlhetico.com.br ou www.athetlicoparanaense.com.br. A versão sem o BR é a que desvia para o site do Coritiba. Algo interessante é que o dominínio athleticoparanaense.net, que poderia ser uma opção, vai para o site oficial do Paraná, o outro rival atleticano.

Até o momento, as diretorias dos três clubes paranaense não se manifestaram sobre o fato. No dia 11 de dezembro, o Furacão anunciou mudanças em seu nome, símbolo e camisa e passou de Atlético para Athletico. Uma das justificativas foi justamente internacionalizar a marca do clube, mas esqueceram de registrar o domínio internacional.