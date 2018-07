Dona da Crefisa ameaça encerrar apoio ao Palmeiras se diretor sair

A presidente das duas principais patrocinadoras do Palmeiras, Leila Pereira, defendeu em entrevista ao canal Esporte Interativo, nesta quinta-feira, o trabalho do diretor de futebol Alexandre Mattos. A empresária da Crefisa e da Faculdade das Américas afirmou que o dirigente tem sido alvo de críticas injustas e prometeu repensar a parceria caso ele deixe o cargo.

"Confio tanto no Alexandre Mattos que, se ele sair, vou rever o investimento que faço no aporte para contratações", disse a empresária. Leila investiu nas contratações de vários jogadores do Palmeiras, entre eles o mais caro reforço da história, o colombiano Miguel Borja. O atacante deixou o Atlético Nacional, de Medellín, por cerca de R$ 33 milhões.

Eleita conselheira no começo deste ano, a empresária afirmou que tem ouvido nos bastidores do clube críticas ao diretor de futebol. "Uma injustiça monumental, me deixam extremamente chateada. Esse rapaz veio para o Palmeiras com dois títulos brasileiros na bagagem, pelo Cruzeiro. Entrou no Palmeiras e fomos vice-campeões do Paulista e campeões da Copa do Brasil, em 2015. No ano seguinte, campeões do Brasileiro. Como alguém pode duvidar da capacidade desse profissional?", questionou a empresária. "Ele está sendo criticado até por alguns conselheiros e acho falta de ética fazer isso para desestabilizar o ambiente", completou.

Os ataques ao dirigente têm sido feitos em um momento de má fase do time na temporada. O Palmeiras está há quatro jogos sem marcar gols no Campeonato Brasileiro. Para tentar reagir, a equipe recebe o Fluminense, neste sábado, no Allianz parque, pelo Campeonato Brasileiro.